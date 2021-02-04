تيغريس المكسيكي أول المتأهلين إلى مربع الذهب في مونديال الأندية

2021/02/04 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد المهاجم الفرنسي المخضرم اندريه- بيار جينياك (35 عاما) تيغريس المكسيكي الى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للاندية بتسجيله هدفي فريقه في مرمى اولسان هيونداي الكوري الجنوبي ليخرج فائزا 2-1 الخميس على ملعب احمد علي في الريان.

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