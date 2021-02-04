2021/02/04 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مصطفى ابو ضيف عبر فيسبوك:

الهيدروجين كوقود للمستقبل هو حديث الشارع في أسواق الطاقة.

كيف يتحول الهيدروجين الى طاقة ؟

بالتأكيد الهيدروجين هو مستقبل الطاقة ، وإلا لماذا يخطط الاتحاد الأوروبي ، كجزء من صفقته الخضراء ، لضخ 470 مليار يورو (550 مليار دولار) في البنية التحتية للتحليل الكهربائي واستخدام الأشياء؟ وإلا فلماذا تضع الصين واليابان وكوريا الجنوبية رهاناتها الضخمة على الغاز الهيدروجيني ؟

الحماس بشأن الهيدروجين له سبب بسيط: سواء تم استخدامه في خلية وقود أو حرقه لتوليد الحرارة ، فإن “العادم” الوحيد الذي ينبعث منه هو الماء النظيف .



لذلك ، أينما حل الهيدروجين محل الوقود الأحفوري ، فإنه يساعد في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

إيجابيات وسلبيات الهيدروجين الأخضر مقابل الأزرق ، خطط بناء القدرات ، تقنيات الإنتاج الجديدة ، سمها ما شئت ، يعمل الباحثون على ذلك بشكلٍ دؤوب .

يمكن استخدام الهيدروجين كوقود في المركبات التي تعمل بخلايا الوقود – التي لا تزال باهظة الثمن – وللتدفئة – ممزوجة بالغاز الطبيعي.

وشيء آخر يمكن استخدامه هو تخزين الطاقة المتجددة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت صحيفة Sydney Morning Herald ، أن شركة LAVO طورت ما هو أساساً لثورة قادمة ، وهي بطارية هيدروجين يمكنها استيعاب الكهرباء التي تنتجها الألواح الشمسية وتخزينها في شكل هيدروجين ، ليتم إطلاقها عند الطلب.

تحتوي البطارية ، بحجم الثلاجة ، على محلل كهربي يقوم بتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين.



ثم يتم تخزين الهيدروجين في مجموعة من العلب المليئة بالهيدريد – سبيكة معدنية ليفية ، يمكن توصيل البطارية بمصفوفة الألواح الشمسية ، وتخزين الكهرباء الزائدة التي تنتجها على شكل هيدروجين ثم إطلاق الهيدروجين ليعمل كبطارية وتشغيل الأجهزة المختلفة.

وأشارت شركة LAVO ، ان العمل الذي تم تطويره بالشراكة مع جامعة نيو ساوث ويلز ، إلى قدرة البطارية على تشغيل المنزل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام بشحنة واحدة.



كما أنها أكثر متانة من بطاريات الليثيوم أيون المنزلية ، حيث يبلغ عمرها 20 عامًا ، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة التطوير Alan Yu.

قبل لا تذهب اريدك تعرف هذه الحقيقية

اننا امام تطور هائل في صناعة الطاقة النظيفة ، وان التساؤل على ان هذه الابتكارات ستبقى تحتاج الى طاقة متولدة من الوقود الاحفوري قد انتهى .

فالعديد من الشركات جاري العمل على فصل المنظومات عن الطاقة التقليدية من خلال توليدها من الالواح الشمسية والرياح وتخزينها في البيوت و السيارات ، بمعنى ان السيارة او الخازنة الموجودة في المنزل كلاهما يمكن ان تعطيك كهرباء لساعات طويلة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة اخرى ، وبأعمار طويلة تمتد لأكثر من 20 سنة .

المستقبل القريب يخبرنا ان هذه الفوضى من خطوط نقل الطاقة ( اسلاك بكل انواعها ) ، ومحطات التوليد ، سوف تتحمل الدول اعباء ازالتها بعد انتفاء الحاجة لها مستقبلاً .

الخلاصة : علمنا المسؤول العراقي ان البداية تكون من حيث ينتهي العالم المتقدم ، فنحن في تسابق كبير لسد النقص من الطاقة بمزيد من فوضى محطات الانتاج و التوزيع والنقل ، في الوقت الذي يتجه فيه العالم المسترخي نحو الطاقة النظيفة والتخلص من البنى التحتية الثقيلة للطاقة التقليدية .

انا دائماً اضم اجابة مختصرة لمن يقول “يعني شنو ” ؟

يعني نصرف فلوسنا على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح و شراءها من دول الجوار افضل واحسن من ان نبني محطات انتاج بكلف عالية جداً ، بعد حين راح ترجع تكلفنا اموال طائلة لتخلص منها .

انتظروني في مقال شيق قادم عن التطور الهائل في توليد الطاقة من زعانف (مروحة ) الهواء والقادم من عملاق الطاقة “جنرال إلكتريك”

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يتحول الهيدروجين الى طاقة ؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يتحول الهيدروجين الى طاقة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).