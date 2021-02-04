الدوري العراقي :القوة الجوية يهزم الطلبة ويتمسك بالصدارة

2021/02/04 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك فريق القوة الجوية بصدارة ترتيب

الدوري العراقي الممتاز بفوزه مساء

اليوم الخميس على فريق الطلبة 1-0، على

ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة 17.

الطلبة دفع ثمن إضاعة انفراد تام للاعبه

وكاع رمضان في ال

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