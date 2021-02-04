بالصور:العراق ينظم مراسم تشييع لضحايا داعش من الأيزيديين

2021/02/04 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت السلطات العراقية في العاصنة

بغداد، اليوم الخميس، مراسم تشييع

لضحايا الأيزيدين الذين قتلوا برصاص

تنظيم داعش الإرهابي في أماكن متفرقة من

منطقة سنجار في العام 2014.





وتقدم التشييع الرسمي، الذي جرى ف

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