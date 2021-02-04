2021/02/04 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد الربيعي

يلعب التعليم دورا حاسما في تنمية

الفرد، وبالتالي المجتمع بأكمله.



وعلى

الرغم من أن تاريخ نظام التعليم العراقي

يتضمن بعض الأمثلة الإيجابية التي يمكن

الافتخار بها، إلا أنه في الوقت الح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم الزائف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم الزائف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).