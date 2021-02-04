الكروي: 5 ملفات لم تحسم بعد في قانون الموازنة

2021/02/04 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الخميس، بان حسم موازنة 2021 الاسبوع القام.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حسم الموازنة 2021 كان من المتوقع ان يتم خلال الاسبوع الجاري الا ان هناك 5 ملفات مهمة لم تحسم حتى الان ومنها حصة كردستان والتزامات الاخيرة حيال بغداد من ناحية النفط والمنافذ الحدودية وبقية الملفات الاخرى بالاضافة الى حصة محافظات الجنوب وتخصيصات المناطق المحررة”.

واضاف الكروي،ان” كل التوقعات تشير الى ان الاسبوع القادم سيكون حاسما اذا ما طرات مستجدات تدفع الى التريث مؤكدا بان مجلس النواب مضطر الى تمديد عطلته التشريعية مرة اخرى من اجل اكمال ملف الموازنة التي نرى بانها ستواجه تعقيدات كثيرة خلال مرحلة التصويت بسبب الخلافات حيال نقاط متعددة”.

وتجري اللجنة المالية النيابية منذ اسابيع عدة مناقشات مستفيضة حيال ملف بنود وابواب موازنة 2021 من اجل اكمالها وعرضها على مجلس النواب للتصويت”.انتهى 25 ف

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