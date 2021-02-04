الحشد الشعبي: مقتل 40 داعشيا بينهم 8 قيادات في ثلاث محافظات

2021/02/04 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ صلاح الدين

اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس، بان معلومات استخبارية من الحشد قادت لقتل 40 ارهابي من داعش بينهم 8 قيادات في 3 محافظات.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معلومات الحشد الشعبي الاستخبارية اسهمت بشكل مباشر في توجيه سلسلة ضربات نوعية لمواقع داعشية في 3 محافظات هي( ديالى- كركوك- صلاح الدين) خلال العام الجاري 2021 ما اسفر عن مقتل 40 ارهابي بينهم 8 قيادات بارزة”.

واضاف الحسيني،ان” اهم الضربات جرت في اطراف كركوك وشرق صلاح الدين مؤكدا بان العمليات كانت نوعية جدا واعتمدت معلومات استخبارية دقيقة للغاي بعد اختراق سلسلة خلايا نائمة بارز واعتقال قادته مؤكدا بان داعش فقد قيادات مهمة في الاسابيع الماضية وشكل اصطيادها ضربة نوعية للتظيم”.

واشار الى ان” استخبارات الحشد الشعبي فعالة جدا في المحافظات 3 وكانت لها بصمة مهمة في عمليات كبيرة خاصة في كركوك واطراف طوزخورماتو ناحية تفكيك خلايا خطيرة وقتل ابرز قادتها”.

وتنتشر الوية الحشد الشعبي في عدة محافظات ومنها ديالى وكركوك وصلاح الدين وهي تخوض عمليات نوعية ضد داعش الارهابي”.انتهى 25 ف

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