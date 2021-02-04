البيت الأبيض: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم امريكا للعمليات الحربية في اليمن

2021/02/04 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن.

وأوضح سوليفان خلال إفادة صحفية أن "وقف دعم العمليات في اليمن لن يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيعلن مبعوثا جديدا خاصا باليمن اليوم الخميس.

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