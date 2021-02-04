واشنطن تعلق للحرة على

2021/02/04 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بـ"أشد العبارات" حادثة اغتيال الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفة المنتقدة لحزب الله.

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