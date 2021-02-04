2021/02/04 | 20:32 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 فبراير 2021 | 08:01 مساءً

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عضو في المالية النيابية لا يستبعد تكرار سيناريو قانون الاقتراض في الموازنة

رجح عضو في اللجنة المالية النيابية، تمرير مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 رغم عدم التوافق والخلاف مع الكتل الكردية.



وقال جمال كوجر في تصريح صحفي، ان "اللجنة ستستأنف اجتماعاتها، مطلع الاسبوع المقبل لانهاء مشروع قانون الموازنة والتصويت عليه".



فيما لم يستبعد كوجر "تمرير قانون الموازنة الاتحادية، في حال عدم التوافق مع الكتل الكردية في مجلس النواب،" مشيرا الى ان "مجلس النواب مرر قانونين دون التوافق مع تلك الكتل، وهما قانون تمويل العجز المالي، وقرار اخراج القوات الامريكية من البلاد، على حد تعبيره.



وبين ان "اللجنة عقدت اليوم اجتماعها رقم 40 لبحث المناقلات وفقرات وبنود ضمن الموازنة الاتحادية،" لافتا الى ان "اللجنة استضافات خلال الاجتماع، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي والوفد المرافق له".



يشار الى ان اللجنة المالية النيابية عقدت حتى اليوم 40 اجتماعاً بشأن مناقشة الموازنة استضافات فيه عشرات المسؤولين ووفد من حكومة اقليم كردستان أكثر من مرة.



فيما أكد نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، على عدم انعقاد أي جلسة برلمانية، قبل أن تتفق الأطراف على مشروع قانون الموازنة" مبينا "لم يتم تحديد أي موعد لجلسة البرلمان القادمة، حول مشروع الموازنة، وكون الجلسة القادمة ستكون مخصصة للموازنة، لن يكون هناك أي اجتماع في البرلمان قبل اتفاق الأطراف على الموازنة".



يذكر أن وفد حكومة إقليم كردستان الذي عاد أدراجه أمس، الى أربيل لم يفقد الأمل بعد، ومن المقرر أن يبدأ زيارة جديدة إلى بغداد بداية الاسبوع المقبل، حيث ستكون هذه الزيارة لإجراء حوار أخير، وفق مصادر.

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