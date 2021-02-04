2021/02/04 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، ان الولايات المتحدة ستمول أنشطة الدعم الانتخابي لبعثة يونامي في العراق بنحو عشرة ملايين دولار.

السفارة نشرت بيانا قالت فيه ان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستقدم مبلغ تسعة ملايين وسبع مئة الف دولار، دعما لجهود الحكومة العراقية والمجتمع المدني العراقي الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز مشاركة الناخبين.مبينة ان تمويل الوكالة لأنشطة الدعم الانتخابي لبعثة يونامي سيتواصل حتى نهاية عام الفين وثلاثة وعشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية في بغداد: واشنطن ستدعم العملية الانتخابية بالعراق بمبلغ9.7 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية في بغداد: واشنطن ستدعم العملية الانتخابية بالعراق بمبلغ9.7 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).