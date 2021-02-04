"حرب" وهِراوات تطارد الشبان.. كيف تَبخّرت الدرجات الوظيفية؟

2021/02/04 | 20:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في أجواء تعيد إلى الأذهان بوادر التظاهرات الكبرى عام 2019، عادت مشاهد الاحتجاجات بقوة على مدى الأيام القليلة الماضية في العاصمة بغداد مدفوعة بمطالب فرص العمل، في وقت يشهد البرلمان تراشقًا وخلافات حادة.

يشهد البرلمان خلافات كبيرة حول قانون الموازنة وسط غضب شعبي كبير ينذر بموجة أخرى من الاحتجاجات العارمة

وفضت قوات الأمن بالقوة، مطلع الأسبوع، تظاهرة كبيرة للخريجين وحملة الشهادات العليا في العلاوي، وسط بغداد، حيث طالب المحتجون بتخصيص درجات وظيفية ضمن قانون الموازنة العامة للبلاد.

لكن اللجنة المالية التي تشهد حربًا كلامية وتواجه اتهامات كبيرة، أكّدت في وقت سابق على لسان رئيس اللجنة هيثم الجبوري، أنّ قانون الموازنة لن يشهد تخصيص درجات وظيفية للمتظاهرين من الخريجين وحملة الشهادات العليا.

وبرر الجبوري، في تصريح أثار الغضب، غياب الدرجات الوظيفية بـ "تراكم الموظفين" ما دعا الحكومة إلى طلب رفع حجم الإنفاق على الرواتب بقيمة 10 تريليون دينار، في وقت تجاوز فيه حجم العجز 75 تريليون دينار.

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ومقترحان حول موظفين

فيما تقول مصادر في مجلس النواب، إنّ "الدرجات الوظيفية التي كان يفترض تخصيصها للخريجين وحملة الشهادات العليا توزعت إلى حصص بين الأحزاب والكتل السياسية التي ستكون بأمس الحاجة إليها قبيل الانتخابات المبكرة".

وتبين المصادر في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "معلومات من مكتب رئيس الوزراء تفيد بأن أحد المستشارين وجه بإيقاف التعليمات الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا لأسباب غير معروفة".

وتتهم اللجنة المالية بـ "التلاعب بقانون الموازنة خلافًا للدستور، لصالح جهات سياسية ومقاولين، على حساب الخريجين والفقراء".

وتحدث القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الخميس 4 شباط/فبراير، عن "قفز على مبدأ فصل السلطات، وتغول البرلمان على السلطات التنفيذية والقضائية"، ووصف ما يجري بشأن قانون الموازنة بـ "الأمر المشين".

وشدد زيباري في بيان، أنّ "التلاعب بالموازنة وفق أهواء النواب والانتماء الطائفي والسياسي غير ممكن، ولابد من العدالة وإحقاق حقوق كافة المكونات بدون سياسات إقصائية وعنصرية".

بالمقابل، تتهم أطراف سياسية شيعية اللجنة المالية والحكومة بالانحياز، في ما يتعلق بالتخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة، إلى الأطراف الكردية على حساب المناطق الفقيرة في محافظات الوسط والجنوب.

وسط كل هذا الجدل والتراشق، "تتبخر" التعهدات الحكومية للخريجين والعاطلين ليجدوا أنفسهم في مواجهة هروات القوات الأمنية، كما تقول رواء الجاف، ممثلة تجمع وطن لحملة الشهادات العليا لجميع المحافظات.

وتؤكد الجاف في حديث لـ "الترا عراق"، استمرار "حملات القمع" ضد الخريجين المتظاهرين وتتهم قوات حفظ النظام بـ "الاعتداء العنيف على المحتجين وسرقة أدوات ومتعلقات من خيم الاعتصام".

فيما يقول حيدر حسين، وهو صحافي يحمل شهادة الماجستير، إنّ "الاعتداءات مستمرة ضد المتظاهرين في انتهاك لحق الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي كفله الدستور"، فيما يتهم الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي بـ "التحايل على الخريجين والطلاب عبر وعود بالوظائف ثم تمنحها إلى جهات سياسية في قانون الموازنة في سياق بات معتادًا منذ عام 2003".

وترفض اللجنة المالية الاتهامات الموجهة إليها، فيما تقول إنّ "قانون الموازنة ستتضمن تخصصيات للمحاضرين والعقود والأجراء اليوميين".

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