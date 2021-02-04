بعد انقطاعٍ دام عشر سنوات .. قطارات المشتقات النفطية تتحرك من بيجي صوب بغداد

2021/02/04 | 20:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ، الخميس، ابرام عقدٍ مع شركة توزيع المنتجات النفطية ينص على نقل المنتجات النفطية بواسطة احواض السكك التخصصية الجديدة وبمعدل ١٠٠٠ متر مكعب يوميا قابل للزيادة.

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وقالت الوزراة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 شباط 2021) إنه "بحضور مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السيد طالب الحسيني، أعلن وزير النقل الكابتين حسين الشبلي، عن ابرام عقدٍ مع شركة توزيع المنتجات النفطية ينص على نقل المنتجات النفطية بواسطة احواض السكك التخصصية الجديدة وبمعدل ١٠٠٠ متر مكعب يوميا قابل للزيادة حسب الطاقة الإنتاجية للمصفى من مستوعات التحميل في محطة الصمود في بيجي وبكلفة تعريفية جديدة لم يشهدها النقل بالسكك من قبل".

وأضاف البيان، نقلاً عن الوزير أن "هذا العقد الجديد سيزيد من حجم طاقة النقل وسيجعل السكك في مصاف الشركات الرابحة مشدداً على مضاعفة الجهود في كل المفاصل واتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل انسيابية عملية نقل المنتجات النفطية بواسطة الاحواض التخصصية من مواقع التحميل الى منصات التفريغ خدمة للصالح العام".

ولفت إلى أن "العقد الجديد وقع من قبل مدير عام السكك الاستاذ طالب جواد كاظم الحسيني الذي كان له الدور الفعال في ابرامه بفضل المتابعة الحثيثة و السعي الجاد بان تكون السكك من الشركات الرابحة من خلال تنوع المنافذ التسويقية بالاتفاق مع المؤسسات الحكومية باعتبار السكك ناقل وطني مثالي".

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