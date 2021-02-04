دون توقف نفط البصرة يسير في طريق الانتصارات

2021/02/04 | 20:38 - المصدر: سفن سكاي

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حقق فريق نفط البصرة فوزا مهما على فريق أربيل بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب اربيل ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لدوري الكرة الممتاز.

وعلى الرغم من محاولات الفريقين في الشوط الاول الا ان التعادل السلبي كان حاضراً، وفي الشوط الثاني استطاع فريق نفط البصرة من تسجيل هدف التقدم والفوز.

وحضر اللقاء مدرب منتخبنا الوطني ستريشكو كاتانيتش وملاكه التدريبي المساعد من على مدرجات الملعب، وبهذا الفوز رفع نفط البصرة نقاطه الى 20 نقطة في حين بقي اربيل بجعبته 19 نقطة.

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