أعادة خط الطاقة الناقل كركوك – قيارة الغازية الى الخدمة بعد توقفه جراء التخريب

2021/02/04 | 20:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كركوك

اعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، اعادة عمل خط الطاقة الناقل كركوك – قيارة الى الخدمة بعد توقفه جراء عمل تخريبي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “رغم الظروف الجوية الصعبة من سوء الاحوال الجوية وغزارة الامطار وصعوبة دخول الاليات الثقيلة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤ تمكنت الملاكات الهندسية والفنية من قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك، من اعادة الخط الناقل كركوك – قيارة الغازية جهد ٤٠٠ ك.ف الى الخدمة في محافظة كركوك بعد الانتهاء من اعمال اعادة نصب وتسليك (٩) أبراج سقطت مؤخرا نتيجة الاعمال التخريبية بتفجير عبوات ناسفة على الابراج في منطقة الصفرة قرب مطار الملح التابع لمحافظة كركوك”.

واضافت ان “الخط وبجهود كبيرة وذاتية وتواصل العمل لساعات متأخرة وبمساندة القوات الامنية والجهد الهندسي، تم اعادته للعمل واعادة استقرارية و وثوقية منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية”.



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