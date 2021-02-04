شرطة نينوى تنوه بشأن سبب وفاة شابة.. انتحار أم حادث حريق؟

2021/02/04 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت قيادة شرطة محافظة نينوى، الخميس، خبرا تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده "انتحار فتاة بسبب اعتداء والدها وقيامه باغتصابها"، مبينة ان الوفاة حصلت نتيجة حادث حريق بسبب المدفئة، وان والد الفتاة المتوفاة، موقوف منذ فترة طويلة، بتهمة الارهاب.

وقالت القيادة في بيان اليوم، (4 شباط 2021)، انه "لا صحة لما تم نشره وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ((خبر انتحار فتاة بسبب اعتداء والدها وقيامه باغتصابها))".

وأضاف البيان، ان "الخبر الصحيح هو حصول حادث حريق بسبب المدفئة تسبب بوفاة فتاة بسبب الحروق التي تعرضت لها في احد احياء الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وتابع، "علما ان والد الفتاة المجنى عليها موقوف منذ فترة طويلة وفق المادة 4 1 ارهاب".

واختتم البيان بالقول "لذا نهيب بالاخوة الصحفيين والاعلاميين والناشطين المدنيين والمواقع الاخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين الكرام، الى اخذ الخبر الصحيح من المصادر الرسمية وعدم الترويج او الانسياق خلف الاخبار الكاذبة والمزيفة التي تشوه سمعة المدينة وتسبب زعزعة الامن والاستقرار الذي تشهده مدينتنا الحبيبة".

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