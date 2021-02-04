بعد تحميله المسؤولية من قبل الهيأة… الرافدين يوضح: شركات البطاقة الذكية هي سبب استقطاع رواتب المتقاعدين

2021/02/04 | 20:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

ردت ادارة مصرف الرافدين الحكومي على اتهامها من قبل هيأة التقاعد الوطنية صباح اليوم بتحميلها خطأ استقطاع رواتب المتقاعدين سهواً

وأكد مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، اليوم الخميس، أنه لا علاقة له في الاستقطاع من رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى وجود خلل في شركة البطاقة الذكية.

وقال محيسن وفقا للتلفزيون الرسمي، إن “عملية رفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين تجري من خلال رفع بيانات الدوائر المستفيدة إلى مصرف الرافدين ومن ثم إلى لشركة العالمية للبطاقه الذكية”.

وأضاف أن “المصرف وسيط ناقل لا اكثر ولا اقل وان ما حدث اليوم هو بسبب خطأ في البرنامج الخاص بالشركة العالمية للبطاقة الذكية ولا علاقة للمصرف بذلك والدليل، أنه تم تزويد مصرف الرافدين بكتاب من الشركة العالمية للبطاقه الذكية يوضح بأن الخلل لديهم وستتم إعادة الرواتب للمتقاعدين، حيث أبلغنا من الشركة بإعادة المبالغ المستقطعة الى المتقاعدين”.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة التقاعد الوطنية، أن مصرف الرافدين نفذ استقطاع الرواتب على المتقاعدين بـ(الخطأ)، مشيراً الى ان الاستقطاعات ستعاد خلال أيام.

وقال وكيل هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار السعدي: إن “رواتب المتقاعدين رفعت من الهيئة بالكامل، ولم يتم أي استقطاع من الرواتب”.

وأضاف أن “المشكلة التي حدثت كانت من مصرف الرافدين، التي نفذت استقطاعات على رواتب المتقاعدين بالخطأ نتيجة خلل فني”، مشيراً إلى ان “المصرف سيعيد الاستقطاعات خلال الايام المقبلة”.

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