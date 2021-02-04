2021/02/04 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ، إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن.وأوضح سوليفان خلال إفادة صحفية أن "وقف دعم العمليات في اليمن لن يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيعلن مبعوثا جديدا خاصا باليمن اليوم الخميس.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بقيادة بايدن تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية في اليمن التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).