2021/02/04 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اوضحت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها هذا اليوم ، البالغ عددها 311 اصابة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاصابات توزعت كالتالي:ابو دشير ---------------14ابو غريب ---------------23الاسكان--------------—-5الاعلام ------------------13البياع-------------------5التاجي-----------------4الحرية-------------------9الدورة-------------------26السيدية-------------------11الشالجية ------------------6الشعلة------------------12الصالحية------------------3الطارمية------------------8العامرية -----------------6العطيفية-----------------7العلاوي------------------6الغزالية-----------------15القادسية -----------------5الكاظمية ----------------12المحمودية---------------19المنصور-----------------12الوشاش------------------3اليرموك -----------------13حي الجامعة--------------11حي الجهاد---------------21حي الخضراء--------------4حي العامل---------------7حي العدل ----------------15سبع البور -----------------1سويب--------------------4شارع حيفا----------------4كرادة مريم-----------------4سكنة جانب الرصافة---------2محافظة كربلاء--------------1الشفاء: 201الوفيات: 3 ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).