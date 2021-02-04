الصعود يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام مع مكاسب قطاع البنوك

2021/02/04 | 20:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع متابعة نتائج أعمال الشركات.

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