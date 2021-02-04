أبو الغيط يدعو الدول العربية إلى مراجعة خططها التنموية لمواجهة تداعيات كورونا

2021/02/04 | 20:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الدول العربية إلى تبني خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة لجائحة فيروس كورونا المستجد.وأشار أبو الغيط، خلال الجلسة …

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