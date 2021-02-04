الكروي: 5 ملفات لم تحسم بعد في قانون الموازنة

2021/02/04 | 20:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الخميس، بان حسم موازنة 2021 الاسبوع القام.

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