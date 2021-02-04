مصرف الرافدين: سيتم إعادة الاستقطاعات للمتقاعدين

2021/02/04 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الخميس، أنه سيتم

إعادة الاستقطاعات التي جرت على رواتب

المتقاعدين الشهر الحالي.





وقال المصرف وفقاً لوكالة الانباء

العراقية، إنه "لا دخل للمصرف في

الاستقطاع من رواتب المتقاعدين".





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