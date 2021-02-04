2021/02/04 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ايران انها في صدد استئناف

الزيارات المتبادلة بينها وبين العراق

مع الالتزام التام بالبروتوكلات

الوقائية والصحية ،مجددة استعدادها

بارسال فريق من خبرائها في مجال الاثار

وصيانة المعالم التاريخية، لزي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدعو لاستئناف الزيارات بينها وبين العراق وتؤكد ان بغداد طلبت منها التعاون في صيانة طاق كسرى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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