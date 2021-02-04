بايدن سيعلن إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن

2021/02/04 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيعلن، الخميس، إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية في اليمن.

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