2021/02/04 | 21:09 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز فريق الكرخ على فريق الصناعات الكهربائية بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لدوري الكرة الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الكرخ اللاعب محمود خليل بالدقيقة 43 من ضربة جزاء .

وبهذه النتيجة اصبح فريق الكرخ من النقاط 23 نقطة في حين بقي الصناعات الكهربائية برصيد 11 نقطة في المركز الاخير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعات يواصل الكبوات ..



والكناري يظفر بنقاط المباراة 7 SKY TV.

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