شاهد.. تيغريس المكسيكي يقلب الطاولة على أولسان الكوري الجنوبي في مونديال الأندية بقطر

2021/02/04 | 21:12 - المصدر: يس عراق

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تأهل فريق تيغريس أونال المكسيكي إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر، على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، إثر فوزه عليه (2-1).

ووضع الكوري الجنوبي، كي هي كيم، بطل آسيا في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

#ClubWC

كأس العالم للاندية 2020م | تيغريس 0×1 اولسان | قووووووووووووووووووووووووووووول• @MnbrMadrid5 | #TIGULS pic.twitter.com/TfPokgvIH8

— Follow me @MnbrMadrid5 (@GoalHd10) February 4, 2021

لكن الفريق المكسيكي بطل الكونكاكاف، رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين، عبر مهاجمه الفرنسي أندريه بيير جينياك، في الدقيقتين (38 و45 من ضربة جزاء) للمباراة الافتتاحية للبطولة، التي أقيمت اليوم الخميس، على إستاد أحمد بن علي، بمدينة الريان.

Así narraron en Sudamérica el primer gol de @TigresOficial en el Mundial de Clubes 2021 @SancadillaNorte pic.twitter.com/N4w6KN8eBC

— El Opinador Regio (@OpinadorRegio) February 4, 2021

Y así narraron en Sudamérica el segundo gol de André Pierre Gignac en el Mundial de Clubes Fifa 2021@SancadillaNorte pic.twitter.com/IPHa9xNiqG

— El Opinador Regio (@OpinadorRegio) February 4, 2021

وضرب فريق تيغريس بذلك موعدا في الدور قبل النهائي، مع ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي، بطل “كوبا ليبرتادوريس”، يوم الأحد المقبل.

يذكر أن تيغريس يشارك لأول مرة في كأس العالم، بعد تتويجه بلقب بطل كأس “الكونكاكاف” على حساب فريق لوس أنجلوس بطل الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف واحد، في النهائي الذي أقيم في أورلاندو الأمريكية في ديسمبر الماضي.

بينما سبق لفريق أولسان هيونداي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أن شارك في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه عام 2012.

وتتنافس على لقب النسخة الحالية للمونديال 6 أندية، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، بسبب قيود السفر نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا، والأندية الستة التي ستخوض غمار هذه النسخة الاستثنائية للمونديال، هي: الدحيل القطري (المستضيف)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتايغرز المكسيكي (بطل كونكاكاف)، إضافة إلى ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي بطل “كوبا ليبرتادوريس”.

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