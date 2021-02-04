كتلة الاتحاد الوطني تعزي احد اعضاء مجلس النواب

وفيما يأتي نص برقية كتلة الاتحاد الوطني:
برقية تعزية
بسم الله الرحمن الرحيم
تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة السيد ناجي بالتيي والد زميلنا آرام بالتيي عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني نتقدم بأحر التعازي والمواساة الى عائلة وذوي ورفاق المرحوم.
نبتهل الى الباري عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.
وان يكون خاتمة الاحزان.
وانا لله وانا اليه راجعون.
كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني
في مجلس النواب العراقي
PUKmedia
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