2021/02/04 | 21:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب بالتعازي الى النائب آرام بالتيي عضو كتلة الحزب الديمقراطي بوفاة والده.

وفيما يأتي نص برقية كتلة الاتحاد الوطني:

برقية تعزية

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة السيد ناجي بالتيي والد زميلنا آرام بالتيي عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.



باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني نتقدم بأحر التعازي والمواساة الى عائلة وذوي ورفاق المرحوم.

نبتهل الى الباري عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.



وان يكون خاتمة الاحزان.

وانا لله وانا اليه راجعون.

كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني

في مجلس النواب العراقي

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الاتحاد الوطني تعزي احد اعضاء مجلس النواب ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الاتحاد الوطني تعزي احد اعضاء مجلس النواب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).