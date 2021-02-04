نائب يكشف عن توجه برلماني لتخفيض الموازنة الى 100 تريليون

2021/02/04 | 21:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الخميس، عن وجود توجه لتخفيض موازنة 2021 إلى 100 تريليون.

وقال الزيادي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) وتابعته /المعلومة/، ان “هناك توجها بتخفيض الموازنة العامة لعام 2021 إلى 100 تريليون، بعد ان خفضت إلى 127 تريليونا من قبل اللجنة المالية بعد ان ارسلت من قبل الحكومة بحجم 164 تريليونا”.

وأضاف ان “تخفيض المبلغ الكلي إلى 100 تريليون من شأنه تجنب العراق من الاقتراض والديون”، مشدداً على ضرورة رسم سياسة مالية تجنب الشعب مخاطر الديون”.

واوضح ان “الارتفاع المستمر في أسعار النفط وبلوغه حاجز الـ 58 دولاراً يساهم في معالجة العجز”، متوقعاً إجراء “تغيير في بنود الموازنة داخل مجلس النواب”.



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