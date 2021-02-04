المالية البرلمانية توضح بشان فرض ضرائب على رواتب المتقاعدين

2021/02/04 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى مقرر اللجنة المالية احمد الصفار، الخميس، فرض اي نوع من الضرائب على رواتب المتقاعدين ضمن موزانة عام 2021، مؤكدا ان الراتب التقاعدي والمكافئة التقاعدية معفاة من الضريبة.

وقال الصفار في تصريح متلفز تابعه موقع ان ار تي عربية، اليوم (4 شباط 2021)، ان "الدولة مطالبة بتقديم التسهيلات والامتيازات للمتقاعد اسوة بدول العالم، مشيرا الى ان الموظف مشمول بالضريبة، وستفرض على راتبه الكلي بعدما كانت فقط على راتبه الاسمي".

واضاف، إن "الراتب التقاعدي والمكافئة التقاعدية معفاة من الضريبة، لأن المتقاعد قد دفع الضريبة خلال عمله الوظيفي، من خلال الاستقطاعات والامانات التي وضعت في صندوق التقاعد".

واوضح، ان "اللجنة المالية ترفض الازدواج الضريبي على رواتب الموظفين، لأن نفس الشخص سيخضع لنوعين من الضريبة في نفس المال وفي ذات الفترة الزمنية لأكثر من ضريبة من نفس النوع، وهذه مخالفة قانونية كبيرة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في اكد في تصريح سابق لموقع ان ار تي عربية، إن "الاستقطاعات من الرواتب خيار لجأت اليه الحكومة من ‏جملة خيارات من بينها خفض سعر الصرف، لوضح حد للعجز المالي الذي قدر بداية بـ 100 ترليون دينار لتقلله ‏إلى 71 ترليون‎".‎

ا.ح

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