عضوان بالنزاهة النيابية: امتناع أمين بغداد عن تمرير أكثر من 200 مشروع خلق ابتزازاً وفوضى ومساومات

2021/02/04 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتقد عضوا لجنة النزاهة النيابية، النائبان كاظم الشمري وطه الدفاعي، امتناع أمين بغداد علاء المعمار عن التوقيع على العديد من المشاريع التي تعد مهمة بالنسبة لسكان العاصمة بغداد.وذكر النائبان في بيان نشراه اليوم وتلقته (بغداد اليوم): "ان المعمار عند استلامه منصبه كان هناك أكثر من 200 مشروع متوقف على مصادقته عليه، لكنه وللأسف قام بإيقافها دون مبرر، مما فتح الأبواب أمام الضغط والابتزاز والمساومات من قبل بعض ضعاف النفوس وتسبب في إرباك المستثمرين ".وأضاف البيان :" يبدو أن أمين بغداد لايستطيع تحمل المسؤولية والتوقيع على المشاريع المهمة التي ينتظرها أهالي بغداد الحبيبة، ومن جانبنا سنتابع هذا الموضوع، وفي حال بقاء الأمور عالقة بهذا الشكل واستمرار هذه الفوضى والمشاكل والتعقيدات سيكون للجنة النزاهة موقف تجاه ما يحصل".

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