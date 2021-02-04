طقس العراق.. أمطار غزيرة في 10 مناطق غداً وسيول متوقعة في 3 منها

2021/02/04 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة نشر المتنبئ الأقدم، في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم الخميس، توقعاته حول طقس العراق، ليومي الجمعة والسبت، المقبلين.وذكر عطية، في منشور له على صفحته في ’’فيسبوك’’، "أن هطول الامطار متوقع الليلة في مناطق الانبار، بغداد، صلاح الدين، نينوى، ديالى، اربيل ، سليمانية، كركوك، النجف، بابل، الديوانية، ومناطق متفرقة من السماوة وشمال ذي قار وبادية الجنوب ".وبين ان "غزارة الامطار المتوقعه الليلة في صلاح الدين ومناطق من شمال الانبار واربيل والسليمانية ومناطق من الانبار وبادية النجف".وأشار الى ان "نهار يوم الجمعة تتعمق الحالة أكثر لتشمل الامطار عموم مدن البلاد بشدة امطار متفاوتة ان شاء الله تعالى، ( ولكن مدن البصرة وميسان ومناطق من ذي قار متوقع ان تتاخر فيها هطول الامطار وتبدأ حسب الاوقعات مساءً او خلال الليل)".واشار المتنبئ الى وجود "تحذيرات جدية، نهار الجمعة، من غزارة الامطار وكثافة السحب المتوقعه تشمل مدن الفرات الاوسط والنجف وواسط وبغداد وديالى، السليمانية، شمال اربيل ، وصلاح الدين، وبادية الجنوب".وبين ان هناك "نشاطاً متوقع للرياح الليلة في بادية السماوة ".وبخصوص طقس يوم غد، اشار الى انه "نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية ليوم غد يشمل واسط وشرق بغداد وجنوب ديالى ومدن الفرات الاوسط ، ثم خلال النهار يشمل النشاط مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".وتابع ان "الاجواء تستمر غير مستقرة يوم السبت ايضا ".وحذر المتنبئ الجوي الاقدم، من " من غزارة الامطار والرياح الهابطة ومايصاحبها من هطول الحالوب والبرق والرعد في بعض الاماكن، ومن نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية ، ومن تجنب السفر برا وبحرا خلال يومي الجمعة والسبت ".ولا يستبعد عطية، "تشكل السيول الداخلية في مناطق عديدة من مدن وسط البلاد والفرات الاوسط مع جريان الاودية في السليمانية وشمال اربيل "، مبينا ان "والسيول متوقعة الجمعة ليلا على الحدود الشرقية لمدينة واسط ويوم السبت تشمل ايضا شمال ميسان ".

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