بعد انقطاعٍ دام عشر سنوات .. السكك تعاود نقل المشتقات النفطية من بيجي

2021/02/04 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، اليوم الخميس ، عن ابرام عقدٍ مع شركة توزيع المنتجات النفطية ينص على نقل المنتجات النفطية بواسطة احواض السكك التخصصية الجديدة وبمعدل ١٠٠٠ متر مكعب يوميا قابل للزيادة حسب الطاقة الإنتاجية للمصفى من مستوعات التحميل في محطة الصمود في بيجي وبكلفة تعريفية جديدة لم يشهدها النقل بالسكك من قبل.واوضح في بيان : ان العقد الجديد سيزيد من حجم طاقة النقل وسيجعل السكك في مصاف الشركات الرابحة مشدداً على مضاعفة الجهود في كل المفاصل واتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل انسيابية عملية نقل المنتجات النفطية بواسطة الاحواض التخصصية من مواقع التحميل الى منصات التفريغ خدمة للصالح العام.وكانت الكوادر الهندسية والفنية في الشركة تمكنت من صيانة وتاهيل ١٠٠ حوض بالجهود الذاتية بالاضافة الى استيراد ٢٥٠ حوض جديد وصل منها لحد الان ٣٩ حوضا، ./انتهى9

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