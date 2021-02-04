وزير الداخلية يؤكد اهمية سرعة انتقال المعلومة الاستخبارية والتنسيق المستمر بين تشكيلات الوزارة

2021/02/04 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي اهمية سرعة انتقال المعلومة الاستخبارية والتنسيق المستمر بين تشكيلات الوزارة.وقال الغانمي، خلال ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا في مركز عمليات الوزارة، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وعدد من القادة والضباط، أن مركز عمليات الوزارة يعد القلب النابض لوزارة الداخلية.واشار الى أن دور العمليات مهم في إدراة الوزارة، وأن لدينا ضباط في العمليات مدربين ولديهم الخبرة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة سرعة انتقال المعلومة والتنسيق الاستخباري بين الأجهزة الأمنية في التعاطي مع المعلومة، وأضاف سيادته أن هنالك تعاونا كبيرا من قبل المواطن في التبليغ عن الحوادث بمختلف أنواعها./انتهى9

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