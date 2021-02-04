الدولار الأمريكي يعزز ارتفاعه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

2021/02/04 | 21:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية.

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