أمطار غزيرة في 10 مناطق عراقية غداً وسيول متوقعة في 3 منها

2021/02/04 | 21:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتنبئ الأقدم، في مطار البصرة،

صادق عطية، اليوم الخميس، توقعاته حول

طقس العراق، ليومي الجمعة والسبت،

المقبلين.

وذكر عطية، في منشور له على صفحته في

’’فيسبوك’’، "أن هطول الامطار متوقع

الليلة في من

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