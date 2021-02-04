سعر برميل خام البصرة الخفيف يلامس 60 دولاراً

2021/02/04 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت اسعار النفط، اليوم الخميس، 04 شباط، 2021، ارتفاعا غير مسبوقا منذ نحو عام.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية في خبر لها إن سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف يلامس 60 ‏دولاراً للمرة الأولى منذ نحو عام.

وتواصل أسعار النفط الارتفاع منذ ساعات الصباح اليوم إذ صعد مزيج “برنت” فوق مستوى 59 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير ‏‏2020، جاء ذلك بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية‎.‎

وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.86% إلى ‏‏56.16 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود “برنت” الآجلة بنسبة 0.79% إلى 59.01 دولار للبرميل‎.‎

وعزا خبراء ارتفاع أسعار النفط إلى قرار السعودية الأخير بتنفيذ خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل في فبراير ‏ومارس 2021‏‎.‎

ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أمريكية، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط ‏الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ مارس 2020، بينما زادت معدلات تشغيل ‏مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية‎.‎

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