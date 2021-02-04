’حالوب’ وسيول وأمطار غزيرة .. أيام شتوية بامتياز وتحذيرات من السفر

2021/02/04 | 21:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى موجة أمطار ستشهدها عدة محافظات عراقية.

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وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في إيضاح تابعه "ناس"، (4 شباط 2021): إن "البلاد ستشهد هذه الليلة ونهار يوم غد الجمعة، اجواءً غائمة بشكل كلي، فيما ستشهد مناطق محافظة الأنبار، بغداد، صلاح الدين، نينوى، ديالى، أربيل، السليمانية، كركوك، النجف، بابل، الديوانية، ومناطق متفرقة من السماوة وشمال ذي قار وبادية الجنوب، هطول أمطار".

وأضاف، "كما تشير خرائط الطقس إلى غزارة في الأمطار الليلة في محافظة صلاح الدين ومناطق من شمال الأنبار وأربيل والسليمانية، ومناطق من بادية النجف".

وتابع، "ونهار يوم غد الجمعة، متوقع تعمق الحالة أكثر، لتشمل الأمطار عموم مدن البلاد بشدة أمطار متفاوتة، ولكن مدن البصرة وميسان ومناطق من ذي قار، متوقع أن يتاخر فيها هطول الأمطار، وتبدأ حسب التوقعات مساءً أو خلال الليل".

وأشار عطية، "نحذر بجدية من غزارة الأمطار نهار الجمعة، ومن كثافة السحب المتوقعة، التي ستشمل مدن الفرات الاوسط والنجف وواسط وبغداد وديالى، السليمانية، شمال أربيل، صلاح الدين، وبادية الجنوب".

وبين، أن "الرياح ستكون نشطة الليلة في بادية السماوة، أما صباح يوم غد، فنشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية يشمل واسط وشرق بغداد وجنوب ديالى ومدن الفرات الاوسط، ثم خلال النهار يشمل النشاط مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".

وقال عطية: إن "الأجواء تستمر غير مستقرة يوم السبت ايضا، ونحذر من غزارة الأمطار والرياح الهابطة ومايصاحبها من هطول الحالوب والبرق والرعد في بعض الأماكن، كما نحذر من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية".

ونصح عطية، بـ "تجنب السفر براً وبحراً خلال يومي الجمعة والسبت، حيث لايستبعد تشكل السيول الداخلية في مناطق عديدة من مدن وسط البلاد والفرات الاوسط مع جريان الاودية في السليمانية وشمال اربيل ، والسيول متوقعه الجمعة ليلا على الحدود الشرقية لمدينة واسط ويوم السبت تشمل ايضا شمال ميسان".

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