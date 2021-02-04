2021/02/04 | 21:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهت مباراة الشرطة والكهرباء مساء اليوم الخميس بالتعادل السلبي 0-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي لصالح الجولة 17 من دوري الكرة الممتاز.

وظهر الشرطة برداء هجومي في شوط المباراة الاول لكن جميع المحاولات باءت بالفشل قبل ان تصل شباك البرتقالي ، وبينما يستعد الحكم لانهاء النصف الاول من المباراة تمكن حارس الكهرباء عمار علي من رد ركلة جزاء للشرطة تقدم لها اللاعب محمد شوكان عند الدقيقة (43).

كتيبة القيثارة رفعت من وتيرة هجماتها في شوط المباراة الثاني لكن جميع الهجمات اصدمت ببسالة حارس الكهرباء الذي كان سداً منيعاً بوجه الموج الاخضر.

بهذه النتيجة حل الشرطة في وصافة الترتيب موقتاً برصيد 32 نقطة فيما وصل الكهرباء الى النقطة 20 في المركز 11

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قفازات عمار علي تمنح الكهرباء نقطة ثمينة امام الشرطة 7 SKY TV.

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