2021/02/04 | 21:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع “مصراوي” المصري فيديو يظهر تصاعد الأدخنة من “برج الدائري” المحترق لليوم السادس على التوالي، وسط تواجد مكثف لرجال الحماية المدنية على جانبي الطريق الدائري.

وعلى مداخل العقار المحترق، تمركز عدد من رجال الشرطة في الشوارع الجانبية وأغلقت الشوارع المؤدية إليه، تحسبا لسقوطه.

وأمرت النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي، بحبس مالك عقار “برج الدائري” المحترق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونسبت إليه اتهامات بإقامة عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

التالي

منذ 54 دقيقة

البيت الأبيض: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم واشنطن للعمليات الحربية في اليمن

منذ ساعتين

طهران ترد على حكم القضاء البلجيكي بحق دبلوماسي إيراني

منذ 3 ساعات

فرنسا توجه انتقادات حادة لقادة لبنان بعد 6 أشهر من انفجار بيروت

منذ 5 ساعات

دنانير القذافي الذهبية تظهر مجددا على الواجهة

منذ 24 ساعة

اكتشاف ثلاثة أنواع جديدة من كورونا

منذ يوم واحد

تأجيل منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى صيف 2021

منذ يوم واحد

تركيا تحيد أربعة “إرهابيين” بينهم قيادي في “العمال الكردستاني”

منذ يوم واحد

مقتل 4 من قوات الأمن بانفجار سيارة مفخخة جنوبي أفغانستان

منذ يوم واحد

“طاعون العناكب” يجتاح المنازل في استراليا

منذ يوم واحد

ماكرون يزور السعودية لبحث الملف النووي الإيراني والوضع اللبناني

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار حريق “برج الدائري” في مصر لليوم السادس على التوالي(فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار حريق “برج الدائري” في مصر لليوم السادس على التوالي(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).