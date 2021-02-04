الشاعر عباس يوسف: قصيدة السطر الواحد حلت محل الطويلة

2021/02/04 | 21:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشعر هو نوع من الأدب يعتمد على تفاعل الكلمات والإيقاع.وغالبا ما تستخدم قافية ومجموعة من القواعد التي تحكم عدد وترتيب المقاطع في كل سطر في الشعر، يتم تجميع الكلمات معا لتكوين أصوات وصور وأفكار قد تكون معقدة للغاية أو مجردة بحيث لا يمكن وصفها مباشرة.

كان الشعر يُكتب في يوم من الأيام وفقا لقواعد صارمة إلى حد ما، وكان لكل ثقافة قواعدها الخاصة، واليوم تغيرت كل هذه المقاييس مع تطور الزمن، وكان لنا وقفة سريعة مع الشاعر عباس عبدالله يوسف الذي يعتبر من الشعراء المخضرمين والذي يعتمد طريقة جديدة في كتابة الشعر، وهي محاولات جديدة ما يسمى قصيدة السطر الواحد، وبديهي هي محاولة وابتكار جديد في مجال الشعر.

ويقول الشاعر عباس يوسف لـ PUKmedia، انني لفترة طويلة استخدم الكتابة الشعرية بطريقة قصيدة السطر الواحد، ولحد الان كتبت ٨٠٠ بيت شعري في هذا المجال، واحب ان اعرف قصيدة السطر الواحد بأنها هي قصيدة قصيرة تحل محل القصيدة الطويلة المكتوبة من استقراءات مكررة.

وأضاف انظر حينما تقرأ قصيدة طويلة لا تجد فيها الا بضعة أسطر حتى وإن كانت من فطاحل الشعراء، هكذا العالم الشعري تغير مع التطورات والتطور التكنولوجي، أصبحت المفاهيم اليوم عكس مفاهيم الماضي، لكن الفكرة تضل باقية.

PUKmedia / زيد محمود

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