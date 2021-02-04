دفن رفات ضحايا داعش في كوجو الاسبوع المقبل

وقال ضياء الساعدي مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، بعد اخذ نماذج العظام لضحايا المقابر الجماعية التي تم فتحها من قبل الفريق الوطني العراقي للمقابر الجماعية خلال ١٣ مرحلة لاهالي قرية كوجو حيث قتلوا من قبل ارهابيي تنظيم داعش ابان احتلال التنظيم الارهابي لشنكال والقري المجاورة لها، وتم اخذ نماذج من فحص الحمض النووي للجثامين في معهد الطب العدلي التابع لوزارة الصحة الاتحادية بمدينة بغداد.
واكد الساعدي أنه سيتم نقل الجثامين الى قضاء شنكال استعدادا لاعادة دفنهم في مأواهم الاخير يوم ٧/٢/٢.٢١ في قرية كوجو بقضاء شنكال.
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