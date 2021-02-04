دفن رفات ضحايا داعش في كوجو الاسبوع المقبل

2021/02/04 | 21:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مراسم مهيبة حضرها فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين وسفراء وقناصل وممثليات الدول ورئيس مؤسسة الشهداء واعضاء في مجلس النواب، جرى قبل ظهر اليوم الخميس في نصب الشهداء بمدينة بغداد توديع رفات ١٠٤ من ضحايا المقابر الجماعية حيث تم العثور عليهم في عدد من المقابر الجماعية قرب قرية كوجو بشنكال.

وقال ضياء الساعدي مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، بعد اخذ نماذج العظام لضحايا المقابر الجماعية التي تم فتحها من قبل الفريق الوطني العراقي للمقابر الجماعية خلال ١٣ مرحلة لاهالي قرية كوجو حيث قتلوا من قبل ارهابيي تنظيم داعش ابان احتلال التنظيم الارهابي لشنكال والقري المجاورة لها، وتم اخذ نماذج من فحص الحمض النووي للجثامين في معهد الطب العدلي التابع لوزارة الصحة الاتحادية بمدينة بغداد.

واكد الساعدي أنه سيتم نقل الجثامين الى قضاء شنكال استعدادا لاعادة دفنهم في مأواهم الاخير يوم ٧/٢/٢.٢١ في قرية كوجو بقضاء شنكال.

PUKmedia

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