2021/02/04 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة تعبيرية

فوتو:

منذ 21 دقیقة

826 مشاهدة

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى اجواء غير مستقرة خلال يومي الجمعة السبت، وسط تحذيرات من غزارة الامطار وتشكل السيول الداخلية.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة اليوم، (4 شباط 2021): "تطورات حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت:-

1- هذه الليلة ونهار غد الجمعة اجواء غائمة بشكل كلي في اغلب المدن.

2- مناطق هطول الامطار الليلة متوقعة في: الانبار، بغداد، صلاح الدين، نينوى، ديالى، اربيل ، السليمانية، كركوك، النجف، بابل، الديوانية، ومناطق متفرقة من السماوة وشمال ذي قار وبادية الجنوب.

غزارة الامطار المتوقعة الليلة في صلاح الدين ومناطق من شمال الانبار واربيل والسليمانية ومناطق من الانبار وبادية النجف.

3- نهار يوم الجمعة تتعمق الحالة اكثر لتشمل الامطار عموم مدن البلاد بشدة امطار متفاوتة ان شاء الله تعالى، (ولكن مدن البصرة وميسان ومناطق من ذي قار متوقع ان تتأخر فيها هطول الامطار وتبدأ حسب التوقعات مساء او خلال الليل).

تحذيرات جدية، نهار الجمعة، من غزارة الامطار وكثافة السحب المتوقعة تشمل مدن الفرات الاوسط والنجف وواسط وبغداد وديالى، السليمانية، شمال اربيل ، وصلاح الدين، وبادية الجنوب.

نشاط متوقع للرياح الليلة في بادية السماوة .اما صباح يوم غد فنشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية يشمل واسط وشرق بغداد وجنوب ديالى ومدن الفرات الاوسط .ثم خلال النهار يشمل النشاط مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة.



الاجواء تستمر غير مستقرة يوم السبت ايضا .

التوصيات والتحذيرات:-

1- من غزارة الامطار والرياح الهابطة ومايصاحبها من هطول الحالوب والبرق والرعد في بعض الاماكن.

2- من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية .

3- تجنب السفر برا وبحرا خلال يومي الجمعة والسبت .

4- لايستبعد تشكل السيول الداخلية في مناطق عديدة من مدن وسط البلاد والفرات الاوسط مع جريان الاودية في السليمانية وشمال اربيل ، والسيول متوقعة الجمعة ليلا على الحدود الشرقية لمدينة واسط ويوم السبت تشمل ايضا شمال ميسان" .

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: تحذيرات جدية من طقس الجمعة والسبت) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: تحذيرات جدية من طقس الجمعة والسبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).