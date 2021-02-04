الكهرباء يوقف مطاردة الشرطة لمتصدر الدوري الممتاز

2021/02/04 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

أوقف فريق الكهرباء بكرة القدم اليوم الخميس ( 4 شباط 2021) نظيره الشرطة بعد التعادل السلبي ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الشوط الاول شهد أفضلية مطلقة للشرطة، فيما تراجع الكهرباء الى الدفاع من دون التفكير حتى بالهجمات المرتدة، وفشل محمد شوكان عند الدقيقة 43 التسجيل للشرطة من ركلة جزاء، تصدى لها الحارس عمار علي، ليزداد ضغط الشرطة حتى نهاية هذا الشوط من دون هز الشباك".

واضاف،" في الشوط الثاني انخفض الخط البياني لإداء الشرطة وتلاشت معه الفرص الفعلية قياساً بالشوط الاول، بينما استمر الكهرباء بالدفاع، وأضاع مازن فياض فرصتين في الدقيقتين 71و72 وهو بحالة انفراد، الاولى أطاح بها عاليا، والتانية تصدى لها القائم،فيما اضاع محمد قاسم فرصتين ايضا قبل نهاية اللقاء لينتهي بالتعادل السلبي".

وكانت الجولة 17 ، قد شهدت اليوم ايضا، فوز الكرخ على الصناعات 1- صفر، ونفط البصرة على اربيل بنفس النتيجة، والجوية على الطلبة 1 – صفر أيضا، والميناء على الديوانية 2- صفر.

وبهذا التعادل أصبح رصيد الشرطة 32 وبفارق ثلاث نقاط عن الجوية المتصدر، فيما ارتفع رصيد الكهرباء الى النقطة 20 والمركز 11.

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