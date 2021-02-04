مدن الملح ،،بادية الظلمات،، لعبد الرحمان منيف أو تأسيس المملكة السعودية الظلامية - حاتم بن رجيبة

2021/02/04 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_بن_رجيبة يبدأ الجزء الخامس من الخماسية بالشخصية الرئيسية: السلطان فنر(الملك فيصل بن عبد العزيز).



كيف أن هذا السلطان الذي حكم بالحديد والنار يقر من خلال لحظات التذكر والذاكرة أن عرابه وأكثر شخص صقل فكره و تكوينه السياسي هو هاملتون الأنجليزي(فنر وهو يتذكر...تظل صورة هاملتون هي الأقوى).هاملتون هو رمز للإمبراطورة الإنجليزية.



التي عاضدت آل سعود وساعدتهم على نشر نفوذهم في الجزيرة العربية مقابل مساعدة العربان عل ......





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