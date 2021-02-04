دراسة تكشف الحياة الغريبة تحت سطح المريخ

2021/02/04 | 22:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشفت دراسة جديدة أن الانهيارات على سطح المريخ خلال أشهر الصيف قد تكون ناجمة عن الأملاح الجوفية وذوبان الجليد.

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