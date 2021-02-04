82 حالة وفاة بكورونا في لبنان... ماذا عن الإصابات؟

2021/02/04 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها

اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم

الخميس، عن تسجيل3107 إصابة جديدة

بكورونا (3101 محلية و6 وافدة) ليصبح العدد

الإجمالي للإصابات312269 ".

ولفتت الوزارة في تقرير

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