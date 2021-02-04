السفير البريطاني يكشف عن مباحثات بين الفصائل المسلحة وبغداد لتطبيق اتفاق سنجار

2021/02/04 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن

هيكي، اليوم الخميس، عن مباحثات بين

بغداد واربيل وفصائل مسلحة لتطبيق

اتفاقية سنجار، مبينا ان حل قضية سنجار

ستنعكس بالإيجاب على حل مسألة المناطق

المتنازع عليها.

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