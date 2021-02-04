2021/02/04 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أنها لن تسمح لنادي ليفربول الإنكليزي بالدخول إلى المانيا لمواجهة لايبزبغ في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 16 فبراير الحالي بسبب القيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري الأبطال.. ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزغ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري الأبطال.. ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).