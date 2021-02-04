المالكي: ترامب كان ’صانع أزمات’ ولو فاز مرة أخرى لأشعل الحروب في العالم

2021/02/04 | 22:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كان ’صانع أزمات’ ولو فاز في ولاية ثانية، لأشعل الحروب في العالم.

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وأضاف المالكي خلال مقابلة خاصة مع الزميل "غزوان جاسم" وتابعه "ناس" (4 شباط 2021)، : عملت مع بايدن أربع سنوات، واتفقنا في الكثير من الأمور واختلفنا كذلك".

وتابع، "اختلفت مع بايدن، في مسألة سوريا، حيث كان يريد فرض حصار على سوريا، لكنني رفضت ذلك، لمسائل إنسانية".

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